Finale Emilia, mercatini, fotografia, musica e cibo: dal 26 al 28 agosto Frikandò Summer Edition

FINALE EMILIA – Tre giorni di mercatini, fotografia, laboratori per bambini, musica e cibo a Finale Emilia, dal 26 al 28 agosto, con Frikandò Summer Edition, manifestazione organizzata da “Il Chiosco” di via Trento e Trieste, che sarà anche la location degli eventi organizzati in collaborazione con aziende e altre realtà finalesi.

Il programma è particolarmente ricco. Si comincia venerdì 26 alle 18.30 con la mostra fotografica allestita da Manitese. Alle 19.30 degustazione prodotti della cantina Montaia. Dalle 20.30 presentazione Royal Basket. Alle ore 21.00 spettacolo con “Circo Ciccioli” e Capitan Bretella. Dalle ore 22.00 musica con dj-set mr. Mala.

Sabato 27, dalle 18.30 sarà visitabile la mostra fotografica di Manitese. Dalle ore 19.00 degustazione BadSpirits e alle 21.30 sfilata Raffaella B e StilModa. Musica dalle ore 22.00 con il concerto della SyroTheBand.

Domenica 28, dalle 18.30 oltre alla mostra fotografica di Manitese, verranno proposti mercatini e Manigolde organizzerà un laboratorio per bambini (prenotazione richiesta a Raffaella 3335309956). Dalle ore 19.00 degustazione Birrificio Obici e concerto live con SmogHI-Fi. Alle ore 20.00 presentazione ed esibizione dell’associazione Next Level Team. Dalle ore 20.30 spettacolo con le bolle “Parole di sapone”. Chiusura con film del Nuovo Cinema Corso dalle ore 21.30.

Frikandò Summer Edition a Finale Emilia: tutte le sere dalle ore 22.00 saranno disponibili i bomboloni del Mazzini.

