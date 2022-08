Finale Emilia, Agnese Zaghi candidata alla Camera con la Lega

FINALE EMILIA – Tra i candidati della Lega nel collegio plurinominale Emilia-Romagna 02 per la Camera dei Deputati, c’è anche la finalese Agnese Zaghi, consigliera comunale a Finale Emilia dal 2016 al 2021, durante il mandato dell’ex sindaco Sandro Palazzi. Agnese Zaghi ha commentato, così, attraverso i social, l’ufficializzazione della candidatura, avvenuta nei giorni scorsi:

“È con immenso orgoglio che annuncio la mia candidatura nel Collegio plurinominale Emilia-Romagna 02 alla Camera dei Deputati. Avrò l’onore e l’onere di correre per il partito che in questi anni è stato come una seconda famiglia, la Lega. Cercherò, come ho sempre fatto, di far prevalere gli interessi delle persone”