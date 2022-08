Baby gang a San Felice, i Carabinieri ai cittadini: “Segnalate tutti gli episodi”

SAN FELICE SUL PANARO – La baby gang che imperversa da un paio di settimane a San Felice sul Panaro potrebbe aver compiuto più malefatte di quante non gliene siano state ascritte fino ad ora. Non solo le prepotenze alla Coop e la tentata rapina in stazione, e non solo il video realizzato nella macchina dei Carabinieri a sfottò e a sfregio.

Per questo i cittadini che hanno visto o subito qualcosa sono chiamati a segnalare l’accaduto, in modo da dare più elementi agli inquirenti che stanno lavorando sul caso.

Scrivono i militari in una nota che arriva dal Comando dei Carabinieri dell’Emilia-Romagna:

I Carabinieri di San Felice sul Panaro stanno chiarendo le più recenti situazioni che hanno determinato allarme nell’opinione pubblica, oltre ad aver incrementato i servizi di prevenzione generale coadiuvati dal Comando Compagnia di Carpi.

Gli episodi riconducibili a minorenni saranno altresì affrontati con gli approcci preventivi e di

contrasto previsti.

È auspicabile che siano costantemente è tempestivamente segnalati al 112 tutti i fatti che possono turbare l’ordinato svolgersi della vita di relazione di ognuno.

