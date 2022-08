Carpi. Il “Cinema in piazza” apre con il film di Dino Risi “I mostri”

CARPI- Con l’esilarante “I mostri”, film a episodi di Dino Risi (1963), comincia venerdì 2 settembre la programmazione di “Cinema in piazza”, la rassegna promossa dal Comune davanti al Palazzo dei Pio: otto gli appuntamenti, dal 2 al 9 settembre, per vedere o rivedere sul grande schermo pellicole che hanno fatto epoca.

Due titoli del ciclo sono tornati d’attualità nei giorni scorsi, per ragioni diverse, aggiungendo ulteriori motivi d’interesse: “Grease” per la prematura scomparsa (1978) di Olivia Newton-John, co-protagonista con con John Travolta; e “Fuga per la vittoria”, perché il 9 agosto scorso era l’80° anniversario della vera partita che ha ispirato la pellicola di John Huston.

Le proiezioni nell’impagabile cornice di piazza dei Martiri sono a ingresso gratuito (senza prenotazione, fino a esaurimento posti).

Questo il calendario completo: