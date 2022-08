Case famiglia: ok all’accordo tra Unione Terre d’Argine e sindacati sul regolamento

CARPI- Venerdì 5 agosto Cgil, Cisl, i sindacati dei pensionati della zona di Carpi, gli assessori del Welfare dell’Unione Terre d’Argine e i dirigenti degli uffici Welfare si sono incontrati per confrontarsi sul tema delle case famiglia. Il confronto si è concluso con la condivisione del regolamento per la disciplina delle case famiglia per anziani e disabili adulti e la sottoscrizione del relativo verbale.

Le case famiglia, ad oggi, nel territorio dell’Unione sono tredici con un numero massimo di sei ospiti come previsto dalla normativa. Il testo coglie i principi e gli auspici indicati dal protocollo “Per uno sviluppo sostenibile, il lavoro e il clima” sottoscritto a dicembre 2021 sempre tra sindacati e Unione Terre d’Argine. Pur non essendo questa attività sottoposta ad accreditamento, il regolamento concordato risulta dettagliato e stringente: nell’intento di garantire un servizio di qualità per gli anziani autosufficienti. Viene posta attenzione a tutti i vari aspetti: dall’avvio della attività, ai requisiti organizzativi, a quelli strutturali e ai requisiti professionali del personale. Viene anche prevista un’attività periodica di vigilanza con interventi del Nucleo Ispettivo Locale e della Unità Valutativa Multidimensionale con una particolare attenzione ai percorsi di uscita dalla struttura nel caso l’anziano passi ad una condizione di non autosufficienza. Le parti hanno inoltre concordato che la mappatura e la situazione delle case famiglia sarà oggetto di confronto periodico.

