Futuro Aimag, Negro (Pd): “Lega Mirandola mette in discussione Patto tra Comuni soci”

MIRANDOLA- “L’Amministrazione di Mirandola- afferma il capogruppo Liste Civiche Pd Bassa modenese Unione Area Nord Paolo Negro- ha scoperto che l’Unione dei Comuni ha compito di sintesi nell’indicazione delle nomine in AIMAG per il nostro territorio. Il nostro obiettivo è mantenere competitiva la multiutility”.

Questa la nota del capogruppo:

“L’Amministrazione leghista di Mirandola scrive di voler mettere in discussione il Patto di sindacato fra i Comuni soci di Aimag, scoprendo che quel Patto attribuisce all’Unione da cui sono usciti il ruolo di sintesi nell’indicazione delle nomine in AIMAG per il nostro territorio. Discuteremo di tutto, allo scadere naturale del Patto. Noi vorremmo parlare in primis di come mantenere competitivo questo patrimonio di servizi di qualità che è oggi AIMAG, di come rafforzarla ulteriormente per garantire nel tempo autonomia e radicamento nel territorio, di come farla correre perché AIMAG continui ad essere e si rafforzi ulteriormente come strumento per le famiglie e le imprese, per la sfida della transizione energetica ed ambientale del nostro territorio. Poi, sì, discutiamo di tutto il resto. Ricordando all’amministrazione leghista che, nonostante la sua scelta masochista di uscirne, l’Unione rimane, in ogni sede, l’ente più rappresentativo della Bassa Modenese”