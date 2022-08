Memoriale deturpato: dai giovani di Fratelli d’Italia fiori al Comune di Mirandola

MIRANDOLA- Nella mattinata di sabato 13 agosto i giovani di Fratelli d’Italia hanno donato dei fiori al Comune di Mirandola, simbolicamente in sostituzione di quelli che sono stati strappati dal memoriale per le vittime del sisma a Mirandola.

I fiori donati sono stati collocati ai piedi del memoriale.

“Riteniamo oltraggioso e infangante la memoria delle vittime del sisma, che ha colpito le nostre terre nel 2012, la riduzione a gesto irresponsabile, da parte del segretario dei giovani del PD mirandolesi. Siamo di fronte a un atto vandalico a cui, mi auguro, seguiranno le giuste conseguenze penali”- commenta Michele Barcaiuolo, coordinatore e consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

“Nel 2012 hanno perso la vita numerosi nostri connazionali e altrettanti si sono ritrovati a vivere fuori dalle proprie abitazioni per diversi mesi, con ancora gli incubi di quanto accaduto in quelle terribili giornate – incalza Marian Lugli, consigliere comunale di Fratelli d’Italia- quanto avvenuto nei giorni scorsi è di una gravità inaudita in termini di assenza di rispetto e senso civico, un gesto che ogni schieramento politico deve fermamente condannare”.

Fa eco alla condanna da parte degli esponenti politici di Fratelli d’Italia la proposta di Lorenzo Rizzo, presidente provinciale dei giovani del Partito di Giorgia Meloni: “Così come fatto durante il sisma del 2012, i ragazzi di Gioventù Nazionale si offrono come volontari per aiutare l’Amministrazione a riparare il danno, nella speranza che all’iniziativa aderiscano tanti altri giovani dotati di senso civico e rispetto dei nostri morti”.

