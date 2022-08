San Felice, Guicciardi e Balboni (Pd): “Situazione sicurezza fuori controllo”

SAN FELICE- Il segretario Pd di San Felice Nicolò Guicciardi e il capogruppo della lista Insieme per San Felice Andrea Balboni chiedono all’Amministrazione di aumentare lo stanziamento del bando dei contributi per l’installazione di sistemi di sicurezza per fornire risposte concrete rispetto alla questione furti ed evitare oneri eccessivi a carico delle imprese e delle famiglie.

La nota:

“A San Felice sul Panaro esiste un problema sulla sicurezza. Le notizie delle ultime settimane, apparse sui giornali, ci confermano purtroppo come la questione sia ormai fuori controllo. È evidente che il silenzio tombale dell’amministrazione Goldoni, eletta a colpi di propaganda circa i presunti miracoli che un sindaco avrebbe fatto in quanto appartenente alle forze dell’ordine, denota la totale assenza di idee e di polso della situazione. Noi però non ci limitiamo alla sola denuncia di quanto accade e che ormai è sotto gli occhi di tutti i cittadini, ma oltre a chiedere un maggiore coordinamento tra le forze dell’ordine rinnoviamo per l’ennesima volta la proposta di aumentare lo stanziamento del bando dei contributi per l’installazione di sistemi di sicurezza per fornire risposte concrete rispetto alla questione furti ed evitare oneri eccessivi a carico delle imprese e delle famiglie”.

LEGGI ANCHE

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017