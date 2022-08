Sfregio alle vittime del terremoto a Mirandola, Satte chiede scusa: “Gesto da irresponsabili, non volevo offendere nessuno”

MIRANDOLA – E’ stato ripreso mentre danneggia uno delle installazioni alle vittime del sisma che si trovano nella terra martoriata dal terremoto Emilia del 2012, quello realizzata in piazza Costituente dai ragazzi e dalle ragazze degli scout e della scuola media in occasione del decennale, pochi mesi fa.

Lui ha 18 anni, era un bambino quando avvenne la tragedia, la sua casa è stata danneggiata, il padre ha perso il lavoro. E oggi si ritrova protagonista in negativo del più vile degli atti: lo sfregio alle vittime.

Lui è Marouan Satte, segretario dei Giovani del Partiti Democratico di Mirandola che l’altra sera è uscito con gli amici, e come fanno adesso giovani e meno giovani, hanno voluto fare un video per immortalare i momenti topici della serata. L’idea era quella di replicare uno dei video che postano le squadre di calcio, con gli allenamenti che consistono nello spegnere velocemente con mani e piedi dei punti che si illuminano. Davanti a loro, in piazza, tutto sembrava perfetto per rifarlo: c’erano dei fiori di carta a punteggiare i pannelli di un cantiere, ben distanziati, all’altezza giusta.

Gli scout lo avevano ritinteggiato tutto quel pannello, gli studenti avevano realizzato, uno a uno e a mano, i fiori a simboleggiare la pietà e il dolore per quanto avvenuto.

Tutto questo i ragazzi non lo sapevano. Si sono ripresi mentre giocavano: toccavano i fiori il più velocemente possibile, alcuni cadevano e l’installazione veniva rovinata. Hanno messo una musica – Vivaldi – e poi uno di loro ha postato tutto su Instagram. E per vantarsi meglio, hanno messo i tag con i nomi delle persone coinvolte.

In poche ore è montato lo scandalo. Il Comune ha presentato denuncia, il Pd ha sospeso Satte dal partito, il web si è infiammato, il caso è montato su tutti i quotidiani nazionali. Satte – a pezzi – si è dimesso dal suo incarico. E ha rilasciato alla stampa le scuse per l’accaduto:

Vorrei dire pubblicamente che mi assumo la piena responsabilità di quanto ho fatto. Chiedo scusa ai miei genitori per aver tradito i loro insegnamenti, alla comunità politica del PD della quale faccio parte e alla quale ho presentato subito le dimissioni come segretario neoeletto dei GD e infine alla comunità mirandolese che mi ha accolto. Ci tengo solo a precisare che è stato unicamente un gesto da irresponsabili che però non aveva assolutamente come obiettivo quello di ledere la memoria delle vittime del terribile terremoto del 2012.

