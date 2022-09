Chiude la piscina di Bomporto. Non c’è data di riapertura

BOMPORTO – Dopo la scadenza del contratto di gestione da parte della società WeSport, avvenuta ufficialmente nella giornata di ieri, 31 agosto, la piscina di Bomporto sarà chiusa nelle prossime settimane. A renderlo noto, è la sindaca di Bomporto, Tania Meschiari, che spiega che la chiusura temporanea della piscina è necessaria per compiere interventi di manutenzione dell’impianto e individuare, attraverso un bando, un nuovo gestore della piscina. Di seguito, le parole della sindaca Meschiari:

“Da oggi la piscina tornerà in consegna al Comune di Bomporto. Ringraziamo il gestore che fino a ieri ha mantenuto in funzione l’impianto offrendo attività sportiva e ricreativa ai nostri cittadini. La chiusura dell’impianto per le prossime settimane è necessaria perché, come già ci era stato segnalato dal gestore, le vasche necessitano della sostituzione dei teli che le rivestono, gli spogliatoi devono essere ristrutturati per il rifacimento della copertura e l’unità di trattamento aria che entra in funzione con il montaggio della copertura, vista l’obsolescenza, deve essere sostituita.

Contemporaneamente a questi lavori, si sta lavorando per la pubblicazione del bando. Non sempre il lavoro degli uffici corrisponde alla pubblicazione di atti ufficiali, quindi, la produzione di una sola delibera di indirizzo, non significa che gli uffici non stiano dedicando giusta attenzione alla riapertura della piscina. La Giunta, prima di uscire con atti ufficiali, ha ritenuto corretto approfondire gli aspetti economici collegati alla gestione dell’impianto, quindi, ha deciso di rivolgersi ad un professionista per la redazione di un piano economico finanziario utile all’applicazione di condizioni in linea con le condizioni di mercato.

Al momento non è possibile avere una data certa di apertura, perché incide l’incertezza dello stato delle vasche, che potrà essere accertato solo dopo la rimozione dei teli di copertura, che avverrà in settimana. Ragionevolmente, mi sento di prevedere una riapertura entro il 2022. Sarà mia cura aggiornarvi sullo stato di avanzamento dei lavori”.