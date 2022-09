Dove a 20 anni tutti trovano lavoro qualificato: ecco l’Its Biomedicale di Mirandola – L’INTERVISTA

MIRANDOLA – Due anni di corso dopo aver finito le scuole superiori, tutta pratica e formazione su misura per trovare subito occupazione. E infatti trovano subito lavoro, come tecnici qualificati i quaranta studenti che ogni anno sforna l’Its Biomedicale di Mirandola.

A ottobre partiranno i nuovi corsi del biennio di alta formazione in tecnologie della vita: praticamente gratuiti e con la possibilità di chiedere contributi per l’alloggio. Ne abbiamo parlato con Annamaria Campagnoli, coordinatrice dell’Its mirandolese, nella nuova sede di via 29 maggio, dove l’istituto divide gli spazi con il Tecnopolo, Confindustria e Democenter.

Di che percorso di studi si tratta?

E’ una scuola professionalizzante, su modello nordeuropeo, gestita da una fondazione che coinvolge le imprese del territorio. E’ un nuovo percorso di formazione terziaria del Ministero dell’Istruzione. Si frequenta dopo il diploma.

Finiti i cinque anni di istituto tecnico o liceo invece di andare all’università si ha un titolo spendibile sul mercato del lavoro dopo due anni?

Si, perchè ci si specializza in percorsi di alta formazione tecnica, ottenendo un titolo che vale in tutta Europa.

Perchè andare all’Its invece che all’Università?

L’approccio è diverso. All’università chi si ferma alla triennale ha solitamente una formazione teorica, non ha quelle competenze operative e di conoscenza del mondo del lavoro che si possono acquisire con la specializzazione. Diciamo che il candidato ideale è chi ama mettere le mani in pasta, sviluppare competenze specifiche e trovare lavoro in tempo ragionevole.

Rispetto all’Università qui si lavora in piccoli gruppi, il che favorisce la motivazione e la permanenza nel percorso, la relazione con i docenti e con i tecnici.

Si scelgono le materie come all’Università?

No, i percorsi sono precostituiti ma flessibili perché riusciamo a integrare velocemente le novità tecnologiche e legislative, Quest’anno offriamo tre percorsi: gestione e sviluppo, innovazione e industria 4.0 e processi e analisi dati. Quest’ultimo è nuovo.

Quanto costa?

E’ gratuito, si chiede solo la quota di partecipazione di 200 euro per i due anni. I costi li coprono il Ministero dell’Istruzione la Regione Emilia-Romagna che investe moltissimo su questo tipo di formazione: sono 7 gli Its emiliani. Da noi le imprese del territorio partecipano fornendo docenti, stage, visite aziendali e altro. Altre risorse ci arriveranno dal Pnnr.

Da dove arrivano i vostri studenti?

Da tutte le scuole, non solo dagli istituti tecnici e dagli istituti professionali. Geograficamente, arrivano da tutta Italia, specie dall’Emilia. Si trasferiscono a vivere a Mirandola per formarsi. Dalla Bassa si sconta forse la voglia di andare a studiare fuori, e anche lo scarso appeal del biomedicale sulle famiglie, che pensano che ancora si stia a “fare i gommini”, mentre invece oggi abbiamo realtà multinazionali e aziende iperspecializzate che chiedono tecnici che conoscano i processi di innovazione e le nuove tecnologie. E i ragazzi preferiscono i motori, il fashion, il marketing. Ma fare “cose di plastica” che salvano la vita è molto importante. I manutentori, poi, viaggiano molto, in tutto il mondo.

Una volta terminato il corso di studi cosa succede agli studenti?

Trovano lavoro molto facilmente come responsabili di funzione o di ufficio tecnico, tecnici di produzione o di laboratorio, nel tempo anche come responsabili di funzione. Lo stipendio di ingresso è buono, si parte con i contratti previsti e a volte direttamente con contratti a tempo indeterminato. E c’è scelta: se non ci si trova bene da una parte, si cambia velocemente. Sono figure molto ambite.

Quando inizia il prossimo corso?

Ad ottobre, il bando di iscrizione è aperto fino al 14 ottobre. Ci sono a disposizione 63 posti.

L’accesso ai corsi è consentito al superamento di una prova di selezione scritta e del colloquio motivazionale.

Per saperne di più: il sito di Its Mirandola

I diplomati del corso si presentano a Villa Tagliata martedì 13 settembre alle ore 17

