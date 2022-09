Ospedale di Mirandola bivacco delle babygang

Ospedale di Mirandola bivacco notturno delle babygang. Sono stati sorpresi l’altra mattina all’alba: si tratta di tre ragazzini che si muovono in gruppo e che sono già balzati agli onori delle cronache per l’aggressione a un macchinista sul treno della Bassa, il Bologna-Poggio Rusco.

Stavolta hanno preso di mira l’ospedale. Si sono introdotti nel Santa Maria Bianca venerdì sera, senza che nessuno se ne accorgesse, e hanno passato la notte lì, nella sala d’attesa che nelle ore notturne è vuota. Alle 6, quando sono arrivati gli addetti delle pulizie, sono stati svegliati e hanno reagito con parolacce e insulti a chi li invitava a sloggiare. E se ne sono andati tranquilli a fare colazione alle macchinette. Così, è stato necessario l’intervento dei Carabinieri.

I militari hanno identificato i tre ragazzini e li hanno affidati ai genitori. Per loro è stato emesso un Daspo che vieta l’ingresso nella zona dell’ospedale di Mirandola.

Spiega l’Ausl che

“Appena individuati, i servizi dell’ospedale hanno chiamato i carabinieri che sono subito intervenuti per le procedure di riconoscimento e sgombero. Non si è configurato alcun reato evidente o atto vandalico e le persone sono state oggetto di un provvedimento di divieto di avvicinamento all’ospedale.

Si precisa che, pur dotato di più sistemi di sicurezza e sorveglianza, un ospedale per sua natura deve rimanere accessibile e attivo h24 e 7 giorni su 7, consentendo comunque l’accesso di pazienti, professionisti sanitari e personale di servizio. I controlli sono costanti sia da parte del servizio di vigilanza interno, sia da parte delle forze dell’ordine con le quali c’è costante collaborazione, come avvenuto anche in questo caso”.