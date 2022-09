Petizione per l’ospedale di Mirandola, ferma in Regione da 8 mesi: nessuno la legge

MIRANDOLA – Una veloce campagna di raccolta delle firme, la compilazione di moduli, poi via a Bologna per raggiungere la sede delle Regione ed effettuare la consegna. Da allora – correva l’anno 2021 e il mese di novembre – è finita nel dimenticatoio la petizione in difesa dell’ospedale di Mirandola che venne promossa dal Pd che mobilitò più di 1.500 persone.

“La commissione non ha ancora esaminato la petizione”, fa sapere Paolo Baraldi del gruppo Mirandola x Mirandola. La Commissione di riferimento è la IV, “Politiche per la salute e politiche sociali” e proprio da lì fanno sapere che la lettura della petizione non è mai stata messa all’ordine del giorno. Non si è mai trovato un momento buono negli ultimi 8 mesi.

Baraldi:

L‘8 di settembre sono arrivati a Mirandola a cercare voti l’assessore Raffaele Donini, l’On. Andrea De Maria, la consigliera Palma Costi e si sono guardati bene dall’informare i presenti a che punto fosse la discussione della petizione presentata dal Pd bassa modenese in regione a novembre 2021, registrata con delibera dell’Ufficio di Presidenza in data 20/01/2022 sul potenziamento dell’ospedale di Mirandola.

Già, che fine ha fatto?

Sono trascorsi ben 8 mesi da quando la petizione è stata accolta e c’è da chiedersi perché non è ancora stata esaminata in commissione?

Il silenzio dei militanti e dei simpatizzanti del Pd durante l’incontro suddetto è stato imbarazzante perché non hanno saputo far valere la loro petizione sul Santa Maria Bianca, sì, è veramente a dir poco imbarazzante.

Potremmo essere smentiti con le solite battute della consigliera Costi pronte ad assicurare che “ci stiamo lavorando” in attesa che ci votiate per fare meglio…

A noi piace non essere smentiti sull’iter procedurale della petizione, cioè il nulla, così abbiamo pensato bene di pubblicare a scanso di equivoci e smentite da parte del Pd, la dichiarazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna.

