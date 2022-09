Vento, temporali e piene dei corsi minori: allerta gialla anche nel modenese

Allerta gialla per vento, frane, temporali e piene dei corsi minori sul territorio dell’Emilia-Romagna valida dalle 12 di oggi, venerdì 16 settembre, fino alle 00:00 del 18 settembre: per la giornata di oggi sono, infatti, previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti con possibili effetti e danni associati più probabili sul ferrarese e sulle pianure a ridosso del Po. Per la giornata di domani, sabato 17 settembre, sono, invece, previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-orientale. Si possono verificare fenomeni localizzati di innalzamento dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori. Sono previsti venti di burrasca forte sul settore costiero e appennino orientale e il mare sarà agitato.

