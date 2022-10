Carpi, l’accensione del riscaldamento slitta al 2 novembre

CARPI- L’Amministrazione comunale carpigiana ha informato i cittadini- con un’ordinanza sindacale firmata venerdì 21 ottobre- che l’accensione degli “impianti termici a combustione ad uso riscaldamento” è stata posticipata al 2 Novembre.

A stabilire lo slittamento della data le misure nazionali per la riduzione del periodo di esercizio, le temperature superiori alla media di queste settimane, e previste per i prossimi giorni, nonché la situazione di inquinamento atmosferico registrata nel territorio, che ha fatto scattare le misure anti-smog.

L’ordinanza non verrà applicata ad alcune categorie di edifici, fra le quali: ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico- dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; scuole materne e asili nido; piscine, saune e assimilabili; attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.