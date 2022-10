Diciassettenne di Finale Emilia si taglia i capelli per protesta contro la morte di Mahsa Amini

FINALE EMILIA- Siamo alla seconda settimana di proteste in tutto l’Iran – e nel resto del mondo- dopo la morte a Teheran di Mahsa Amini: la ragazza curdo-iraniana di 22 anni picchiata a morte dagli agenti della “polizia della morale” dopo essere stata arrestata per non aver indossato il velo secondo i precetti islamici.

Dopo la morte della giovane – avvenuta lo scorso 16 settembre in ospedale, dopo alcuni giorni di coma – un’onda implacabile di dissenso si è riversata nelle strade iraniane ma anche in Rete dove i video delle donne che, armate di forbici, si tagliano i capelli- e in alcuni casi bruciano l’hijab- sono diventati virali e hanno fatto il giro del mondo.

Una protesta che parte da lontano ma che, grazie a Farida Mayate, è arrivata a Finale Emilia dove la giovane – 17enne di origini marocchine, ma nata e cresciuta nella Bassa- ha deciso di unirsi alla lotta delle donne iraniane tagliando anche lei la chioma bruna.

“Sono stata inondata dai video di queste donne estremamente coraggiose che combattono per i loro diritti- ha spiegato Farida- e ho sentito il bisogno di fare la mia parte”.

Una scelta intima e silenziosa- lontana dai riflettori e dai presenzialismi dei social- che Farida ha preso la settimana scorsa. Senza troppi clamori e rivendicazioni: “Credo che i social siano stati uno strumento importante affinché la protesta delle donne iraniane diventasse globale e inarrestabile- spiega Farida- ma io ho preferito unirmi alla lotta in silenzio”.

Una lotta particolarmente sostenuta dalla madre- con la quale la giovane condivide, nonostante la giovane età, le forti idee femministe- e dalla sua insegnante di scienze sociali, ma che non tutti i coetanei hanno compreso appieno: “Mi sono sentita appoggiata anche dai miei amici, ma non tutti conoscevano quanto accaduto a Teheran”.

Un gesto intimo e silente quello di Farida Mayate che però si unisce al grido “Donna, vita, libertà” che, ormai da settimane, sta infuocando le piazze di tutto l’Iran.

