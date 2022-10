Donne iraniane e afghane che lottano per i loro diritti, il sostegno da Modena

Per il prossimo 21 ottobre è stato organizzato un incontro dall’associazione Blu Bramante, dove verrà presentata una campagna di solidarietà con la testimonianza diretta di una donna afghana del gruppo Rawa.

Come Gruppo Donne Interpartitico modenese – Pd, Articolo 1, Europa Verde e Movimento 5 stelle – esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà alle donne che in Iran stanno protestando per la morte della 22enne Mahsa Amini deceduta in ospedale dopo essere stata arrestata per aver infranto il rigido codice imposto alle donne che devono coprire i loro capelli in pubblico.

Condanniamo con forza il regime autoritario degli Ayatollah, che schiaccia le libertà e affoga nella violenza le contestazioni. Secondo l’associazione norvegese Iran Human Rights (IHR) sarebbero saliti a 96 i morti negli scontri con la polizia. Tra le vittime molte ragazze come Hanane Kia, 23 anni colpita da un proiettile a Noshahr o Ghazale Chelavi, 32 anni di Amo, o ancora Hadith Najafidi 24 anni, uccisa a Karaj.

La nostra solidarietà si allarga, come un abbraccio virtuale dall’Iran al vicino Afghanistan dove solo qualche giorno fa un gruppo di donne coraggiose ha manifestato con slogan e cartelli davanti all’ambasciata iraniana a Kabul a sostegno delle proteste. Le forze talebane sono intervenute duramente, sparando mitragliate in aria, spingendo e minacciando le donne per disperdere la manifestazione. Con il ritorno dei talebani la condizione femminile in Afghanistan ha fatto un balzo indietro di 20 anni: alle donne sono stati proibiti gli studi superiori e le cariche pubbliche. Sono state bandite dallo sport e scoraggiate a uscire di casa senza un parente uomo.

Sui temi dei Diritti Perduti come Gruppo Donne Interpartitico, aderiamo all’incontro organizzato per il prossimo 21 ottobre dall’associazione Blu Bramante, dove verrà presentata una campagna di solidarietà con la testimonianza diretta di una donna afghana del gruppo Rawa.

