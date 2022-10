Bomporto, la sindaca si taglia una ciocca di capelli in solidarietà alle donne iraniane

Durante la commemorazione del 78esimo anniversario degli eccidi nazifascisti di Monte Sole, la sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi- presidentessa del Pd- si è tagliata una ciocca di capelli in solidarietà delle donne iraniane dopo la morte, lo scorso 16 settembre, della giovane Mahsa Amini. E ha invitato tutte le presenti a fare lo stesso.

Un gesto condiviso anche dalla sindaca di Bomporto Tania Meschiari presente alla commemorazione:” Dopo la morte di Mahsa Amini da parte della ‘polizia della morale’ perché portava il velo in modo ‘inappropriato’, non possiamo restare in silenzio”- ha commentato la sindaca Meschiari.

