Eccellenza: pareggio ricco di gol tra La Pieve Nonantola e Boretto

di Simone Guandalini – Continua la striscia di risultati utili consecutivi della Pieve Nonantola nel Girone A di Eccellenza: dopo tre vittorie consecutive (l’ultima la scorsa settimana contro il Borgo San Donnino), infatti, i granata di mister Barbi ottengono un punto all’ultimo respiro sul campo del Boretto (3-3) nell’anticipo del sabato pomeriggio, salendo in questo modo a quota 11 punti in classifica. Sotto a sorpresa (il Boretto è ultimo in classifica) 2-0 nel primo tempo, La Pieve Nonantola non ci sta e rimonta con le reti di Cheli (su rigore, come il 2-0 del Boretto) e Guerzoni. La beffa sembra materializzarsi al 91′, quando il Boretto torna avanti con un altro penalty, ma al 96′ è Teggi a trovare la rete che vale il definitivo 3-3. Tra le altre formazioni modenesi del Girone A, bene la capolista Virtus Castelfranco, che supera 2-1 la Fidentina, mentre la Cittadella Vis Modena non va oltre l’1-1 sul campo del Rolo.

Eccellenza, Girone A, risultati giornata 8:

Boretto – La Pieve Nonantola 3-3 (24′ 91′ rig. Franti (B), 48′ rig. Ennamli (B), 50′ rig. Cheli (L), 82′ Guerzoni (L), 96′ Teggi (L))

Borgo San Donnino – Castelvetro Calcio 2-0

Castellana Fontana – Arcetana 1-4

Colorno – Agazzanese 4-2

Modenese Calcio – Campagnola 1-2

Nibbiano&Valtidone – Vignolese 1907 1-2

Piccardo Traversetolo – Anzolavino Calcio 2-0

Rolo – Cittadella Vis Modena 1-1

Sasso Marconi – Real Formigine 3-3

Virtus Castelfranco – Fidentina 2-1

Eccellenza, Girone A, classifica:

Virtus Castelfranco 22

Borgo San Donnino 19

Cittadella Vis Modena 18

Colorno 16

Agazzanese 16

Real Formigine 13

Arcetana 13

Rolo 12

Sasso Marconi 11

Castelvetro Calcio 11

La Pieve Nonantola 11

Piccardo Traversetolo 10

Campagnola 10

Nibbiano&Valtidone 8

Castellana Fontana 7

Fidentina 6

Anzolavino Calcio 6

Vignoelse 1907 5

Modenese Calcio 4

Boretto 3

Foto di copertina: pagina Facebook La Pieve Nonantola

