Finale Emilia, Davide Roncarati eletto presidente della Consulta dell’Economia

FINALE EMILIA – Dopo l’insediamento, avvenuto poco meno di un mese fa, ha iniziato i propri lavori la Consulta dell’Economia, del Lavoro e delle Attività Sociali che è stata nuovamente costituita, dopo alcuni anni di inattività, secondo quanto previsto dal nuovo regolamento approvato nei mesi scorsi dal Consiglio comunale di Finale Emilia.

La prima seduta effettiva della Consulta è stata dedicata all’elezione del nuovo presidente che resterà in carica per tre anni, individuato in Davide Roncarati, titolare di alcuni esercizi commerciali. Avrà invece una durata di sei mesi l’incarico di coordinatore delle diverse sezioni: Marco Bottura della Cgil seguirà la sezione dedicata al Lavoro; Massimo Magni, presidente del Comitato Commercianti e Attività produttive di Finale Emilia, quella dedicata all’Economia; Fiorina Romano, vice presidente del Comitato Commercianti di Massa Finalese, quella per il Sociale. Infine Alessandro Pivi di Confagricoltura coordinerà la sottosezione riservata all’Agricoltura.

Terminate le formalità relative alle nomine assegnate, l’assessore al Bilancio e Tributi Maria Teresa Benotti ha illustrato ai componenti della Consulta le principali tematiche del bilancio di previsione, mentre il sindaco Claudio Poletti ha spiegato le linee politiche che lo hanno ispirato. Alle varie componenti della Consulta, entrambi hanno chiesto di formulare suggerimenti e indicazioni utili alla definitiva stesura del bilancio preventivo per il prossimo anno.

La seduta è poi proseguita affrontando, inevitabilmente, le questioni che più stanno a cuore, in questo momento, ai rappresentanti delle attività economiche e sociali: ponte vecchio, piazza Garibaldi e via Cesare Battisti. Il sindaco ha fornito tutti i chiarimenti richiesti, spiegando i motivi della recente sospensione dei lavori per quanto riguarda piazza Garibaldi e gli ultimi sviluppi per ciò che concerne l’assegnazione dei lavori del ponte vecchio. In particolare ha informato sull’incontro chiarificatore con il consorzio assegnatario dei lavori previsto a inizio prossima settimana. Infine, per la riapertura di via Cesare Battisti ha ribadito che sarà necessario attendere che la Soprintendenza dia il via libera al riposizionamento dell’organo del Duomo per poter ridurre l’ingombro del cantiere.

