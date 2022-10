Infermiere aggredito e insultato in un Pronto soccorso modenese

MODENA – Ennesimo episodio di violenze e insulti al personale sanitario che lavora nei Pronto soccorso modenesi. Questa volta, però, l’infermiere vittima dell’aggressione ha deciso di denunciare. Ricapitoliamo i fatti: dopo che nei mesi scorsi diverse aggressioni erano state subite, in particolar modo da infermieri, nei pronto soccorso modenesi (l’episodio più grave è avvenuto a Carpi), questa volta, come si legge sulla “Gazzetta di Modena”, all’ennesimo atto di violenza verbale e fisica, un infermiere ha deciso di opporre una denuncia. Ad impressionare è soprattutto l’elenco delle aggressioni che l’infermiere in questione, che sceglie di rimanere anonimo, racconta di aver subito negli ultimi anni, elenco che parrebbe equiparare il mestiere di infermiere ai lavori che più mettono in pericolo l’incolumità di una persona: si va dall’essere stato quasi buttato fuori dall’ambulanza, al tentativo di accoltellamento, fino all’essere quasi colpito con un’arma da fuoco. Elenco a cui si è aggiunta l’ultima aggressione degli scorsi giorni: è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso e ha portato alla denuncia.

