Pd Ravarino: il 22 ottobre l’incontro con Luigi Tosiani

RAVARINO- Il segretario regionale del Partito democratico Luigi Tosiani sarà a Ravarino sabato 22 ottobre per partecipare ad un incontro pubblico organizzato dal locale circolo Pd sulla situazione politica e le incertezze economiche di famiglie e imprese.

Sul tavolo anche i risultati elettorali, che a Ravarino hanno visto la vittoria del centrosinistra con il PD-Italia Democratica tornato primo partito in un’elezione politica con mille voti tondi e una crescita di oltre 2.4 punti rispetto al 2018.

“La frammentazione del campo progressista ha consentito alla destra di fare gol a porta vuota – afferma il segretario del circolo Pd di Ravarino Moreno Gesti – si tratta di capire perché non sia stato possibile, a livello nazionale, costruire una proposta condivisa e forte. In attesa dei primi passi del nuovo governo, occorre tenere alta l’attenzione sulla crisi energetica e sull’incertezza economica di famiglie e imprese. Tra gli altri provvedimenti, ci attendiamo una conferma dei contributi INPS per gli asili nido, ad oggi finanziati solo per il 2022”.

All’iniziativa interverranno anche la sindaca di Ravarino Maurizia Rebecchi; l’assessore all’Istruzione Patrizio Piga e il capogruppo di maggioranza in Consiglio comunale Emanuele Rossi.

L’appuntamento è per le ore 10.00 presso il teatro Comunale di Ravarino, in piazza Martiri della Libertà.