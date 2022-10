Pistola puntata contro la cassiera, rapina al Sigma di Bomporto

BOMPORTO – Rapina a Bomporto: momenti di paura quelli vissuti all’interno del supermercato Sigma, poco prima dell’orario di chiusura, nella serata di mercoledì 12 ottobre. Un uomo, infatti, è entrato nel supermercato e, dopo aver finto di fare la spesa, prendendo qualche articolo solo per potersi avvicinare indisturbato alle casse, ha minacciato la cassiera con una pistola puntata contro la sua schiena per farsi consegnare l’incasso della giornata. L’uomo è poi fuggito a piedi. Sono tati attimi di tensione, naturalmente, soprattutto per la cassiera minacciata dal rapinatore, ma anche per i clienti presenti nel supermercato in quel momento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che ora sono al lavoro per individuare l’autore della rapina avvenuta a Bomporto, che, da una prima ricostruzione, sarebbe riuscito a rubare qualche centinaio di euro. Il supermercato dispone di un sistema di videosorveglianza, ma il rapinatore è entrato nel supermercato indossando una mascherina chirurgica nera e un cappello, elementi che rendono più complicata la sua identificazione.

