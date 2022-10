Bomporto, chiusura prolungata della palestra: noleggio di prefabbricati come spogliatoi?

BOMPORTO – Un’idea sta prendendo piede nell’Amministrazione comunale bomportese, chiamata a fare fronte alle difficoltà dovute all’improvvisa chiusura della palestra comunale, che ha fatto seguito a quella della piscina. La chiusura della palestra, dichiarata inagibile e che necessità, dunque, di lavori di manutenzione che dovrebbero partire nel 2023, ma di cui le tempistiche non sono ancora chiare, ha messo in difficoltà le società sportive della zona, in particolare la squadra di hockey (Scomed Bomporto), impossibilitata ad utilizzare gli spogliatoi all’interno della palestra. L’idea – si legge sulla “Gazzetta di Modena”, sarebbe quella di utilizzare i soldi extra entrati grazie all’accumulo di oneri di urbanizzazione per noleggiare moduli prefabbricati che verrebbero adibiti a spogliatoi per le società sportive che non possono utilizzare quelli all’interno della palestra. C’è, però, un problema: questi fondi non sono direttamente nelle disponibilità dell’Amministrazione comunale bomportese, bensì devono essere gestiti dall’ufficio tecnico. L’Amministrazione comunale potrebbe, però, fornire suggerimenti sull’utilizzo di questi soldi e sarebbe orientata a farlo in questo senso, senza, però, poter decidere in prima persona.

