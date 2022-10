Scomed Bomporto. Arianna Bisi e Giulia Cipriano al raduno con la Nazionale Senior

BOMPORTO- Dopo le convocazioni al raduno nazionale junior delle atlete Scomed Alessia Bergamini e Giorgia Zanella ,è giunta l’ora delle bomportesi Senior Arianna Bisi e Giulia Cipriano: autentiche fiori all’occhiello della società.

Dal 7 al 9 ottobre infatti, saranno a Roana con la Nazionale femminile per un raduno in preparazione del World Skate Games 2022 a San Juan(Argentina) con i ct Luca Rigoni e Mirko Ceschini.

Sempre domenica 9 a Empoli sarà presente la formazione degli Scomed Bomporto Under 16 per disputare il torneo “Memorial Beduini”, che vedrà tre formazioni incontrarsi tra loro per la conquista del trofeo.

Questa occasione darà ai Bomportesi quelle indicazioni tecniche in vista del prossimo campionato Regionale.

Questo il programma del torneo under 16 a Empoli:

ORE 10.30 EMPOLI – SCOMED BOMPORTO

ORE 12.00 PARMA-IMOLA FORLI

ORE 14.00 FINALE 3-4-POSTO

ORE 15.30 FINALE 1-2 POSTO