Seconda Categoria: derby Vis San Prospero – Sanmartinese e Rivara – Medolla

di Simone Guandalini – Doppio derby della Bassa modenese nella sesta giornata del Girone F di Seconda Categoria e doppio scontro diretto nella prima metà della classifica. Il Medolla capolista sarà impegnato in trasferta sul campo di un Rivara capace di superare 2-1 la Sanmartinese nell’ultimo turno e salito all’ottavo posto in graduatoria a quota 7 punti. Nell’altro derby della Bassa, invece, in campo la seconda e la quinta forza del girone, Vis San Prospero (a -2 dalla vetta) e Sanmartinese, che proverà a rilanciare le proprie ambizioni dopo il ko casalingo contro il Rivara. L’altro scontro diretto di giornata mette di fronte Polisportiva Saliceta, quarta a quota 9 punti, e Mirandolese, che, grazie ai due successi consecutivi contro Cabassi Union Carpi e Baracca Beach (impegnato in casa contro la Carpine), si è portata al quinto posto, agganciando la Sanmartinese a quota 8 punti.

Nel Girone G, invece, proverà a dare seguito alla vittoria contro il XII Morelli, che ha interrotto una striscia negativa che durava da tre giornate, lo Junior Finale; obiettivo non facile, visto che la formazione finalese farà visita nel sesto turno di campionato al Petroniano Idea Calcio terzo in classifica.

Seconda Categoria, Girone F, calendario giornata 6 (domenica 16 ottobre, ore 15.30:

Baracca Beach – Carpine 1954

Don E. Monari – Campogalliano

Fortitudo Modena – Villa d’Oro Calcio

Polisportiva Saliceta – Mirandolese Folgore

Virtus Mandrio – Cabassi Union Carpi

Vis San Prospero – Sanmartinese

Lunedì 17 ottobre, ore 20.30:

Rivara – Medolla

Seconda Categoria, Girone F, classifica:

Medolla 12

Vis San Prospero 10

Fortitudo Modena 9

Polisportiva Saliceta 9

Sanmartinese 8

Mirandolese Folgore 8

Villa d’Oro 7

Rivara 7

Cabassi Union Carpi 6

Campogalliano 6

Virtus Mandrio 5

Carpine 1954 5

Don E. Monari 3

Baracca Beach 1

Seconda Categoria, Girone G, calendario giornata 6 (domenica 16 ottobre, ore 15.30):

Bevilacqua – Libertasagile Vigorpieve

Crevalcore – Rainbow Granarolo

Petroniano Idea Calcio – Junior Finale

Real Sala Bolognese – Atletico Borgo 1993

Reno Centese – Balca Poggese

Siepelunga Bellaria – San Donato

XII Morelli – Real Borgo F.C.

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Siepelunga Bellaria 12

Real Sala Bolognese 11

Petroniano Idea Calcio 10

Balca Poggese 10

San Donato 9

Bevilacqua 7

Rainbow Granarolo 7

Atletico Borgo 1993 6

Junior Finale 6

Crevalcore 5

Libertasagile Vigorpieve 5

XX Morelli 5

Reno Centese 4

Real Borgo F.C. -1

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017