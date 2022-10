Seconda Categoria: primo successo per la Mirandolese, alla Vis San Prospero il derby contro il Rivara

di Simone Guandalini – Arriva alla quarta giornata il primo successo in campionato, nel Girone F di Seconda Categoria, per la Mirandolese, che batte 2-1, allo stadio “Lolli”, la Cabassi Union Carpi. A portare in vantaggio i padroni di casa è Veronesi, poi Djurgevic trova la rete del definitivo 2-1 dopo il momentaneo pareggio ospite: la Mirandolese sale, così, a quota 5 punti in classifica. Cade, invece, dopo tre successi consecutivi, il Medolla, che, a causa della sconfitta 3-1 sul campo della Fortitudo Modena, viene agganciato in vetta alla classifica dalla Polisportiva Saliceta, che supera 5-1 la Carpine: al Medolla non basta la rete di Cerchiara. Va alla Vis San Prospero, poi, il derby della Bassa modenese contro il Rivara, al secondo ko consecutivo dopo quello della scorsa settimana contro la Polisportiva Saliceta: la gara si indirizza subito male per la formazione sanfeliciana, in dieci fin dal 4′ per un fallo da ultimo uomo di Luppi M. (saranno ben tre le espulsioni a carico del Rivara alla fine del match). Nonostante l’uomo in meno, il Rivara prova a giocarsi le chance di vittoria, ma al 39′ passa la Vis San Prospero con Federico, che batte Pivanti con un tiro dal limite dell’area. Il raddoppio arriva all’82’, quando Ndiaye salta Vacchi S., entra in area e firma il 2-0. Nel recupero, lo stesso Ndiaye fallisce un calcio di rigore, provocato da un fallo dello stesso Vacchi S., espulso nella circostanza. Vince, invece, la Sanmartinese, che supera 3-1, in trasferta, la Don Monari, salendo, così, a quota 8 punti in classifica, a -1 dalla coppia di testa formata da Medolla e Polisportiva Saliceta: a bersaglio Piediscalzi, Bicaku e Righini. Reti inviolate tra Baracca Beach e Campogalliano.

Nel Girone G, invece, arriva il terzo ko consecutivo, dopo la vittoria all’esordio contro il Reno Centese, per lo Junior Finale, sconfitto 4-3 sul campo della capolista Siepelunga Bellaria. I padroni di casa passano in vantaggio al 10′ con Fazzini, ma dopo due giri d’orologio Avanzi impatta sullì1-1. Al 20′, è nuovamente Fazzini, questa volta su rigore, a riportare in vantaggio il Siepelunga: ancora Avanzi, in un vero e proprio botta e risposta con il marcatore avversario, trova il 2-2 su punizione. Fazzini, però, non ci sta e prima dell’intervallo firma la tripletta del momentaneo 3-2 per i padroni di casa. Nella ripresa, al 68′ lo Junior Finale trova il terzo pareggio della gara con Gallerani, ma all’80’ arriva il definitivo 4-3 del Siepelunga, che chiude il match con Vazquez.

Seconda Categoria, Girone F, risultati giornata 4:

Baracca Beach – Campogalliano 0-0

Don E. Monari – Sanmartinese 1-3

Fortitudo Modena – Medolla 3-1

Mirandolese Folgore – Cabassi Union Carpi 2-1

Polisportiva Saliceta – Carpine 1954 5-1

Virtus Mandrio – Villa d’Oro Calcio 2-2

Vis San Prospero – Rivara 2-0

Seconda Categoria, Girone F, classifica:

Polisportiva Saliceta 9

Medolla 9

Sanmartinese 8

Vis San Prospero 7

Villa d’Oro Calcio 7

Fortitudo Modena 6

Campogalliano 6

Mirandolese Folgore 5

Carpine 1954 5

Rivara 4

Cabassi Union Carpi 3

Don E. Monari 3

Virtus Mandrio 2

Baracca Beach 1

Seconda Categoria, Girone G, risultati giornata 4:

Bevilacqua – Real Borgo FC 5-1

Crevalcore – Balca Poggese 2-0

Petroniano Idea Calcio – Atletico Borgo 1993 2-0

Rainbow Granarolo – San Donato 1-3

Reno Centese – Libertasagile Vigorpieve 0-0

Siepelunga Bellaria – Junior Finale 4-3

XII Morelli – Real Sala Bolognese 0-0

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Siepelunga Bellaria 12

Petroniano Idea Calcio 10

Real Sala Bolognese 8

San Donato 8

Balca Poggese 7

Bevilacqua 6

Crevalcore 5

XII Morelli 5

Reno Centese 4

Rainbow Granarolo 4

Atletico Borgo 1993 3

Junior Finale 3

Libertasagile Vigorpieve 2

Real Borgo FC -1

