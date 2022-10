Terremoto L’Aquila, Barbara Baraldi: “Colpa delle vittime? Allibita e scioccata dalla sentenza”

SAN FELICE SUL PANARO – Attraverso un duro post pubblicato sui propri social, la scrittrice sanfeliciana Barbara Baraldi interviene in merito alla sentenza in cui, in merito ad uno dei crolli causati dal terremoto dell’Aquila del 2009, viene scritto che “E’ fondata l’eccezione di concorso di colpa delle vittime, costituendo obiettivamente una condotta incauta quella di trattenersi a dormire nonostante il notorio verificarsi di due scosse nella serata del 5 aprile e poco dopo la mezzanotte del 6 aprile”. Di seguito, il contenuto del post di Barbara Baraldi:

“Colpa anche delle vittime? Chi ha emesso la sentenza riguardo al terremoto dell’Aquila forse non sa cosa significa essere colti nel mezzo della notte da scosse così forti da farti sentire come un animale in trappola. Il cuore sembra esplodere nel petto, c’è chi corre più velocemente che può, uno nel mio paese si è rotto la gamba buttandosi fuori dalla finestra, ma c’è anche chi si blocca, chi ha crisi di panico e neanche riesce a respirare. Aggiungo che sin dalle elementari ci insegnano che in caso di una scossa forte bisogna sistemarsi sotto un tavolo resistente, in posizione raccolta, con la testa nascosta sotto le braccia, o sotto un muro portante, in modo da non essere colti dal crollo.

Il mio terrore la notte del terremoto, già al terzo piano, era di rimanere sotto le macerie mentre correvo giù dalla scalinata. Per non parlare delle rassicurazioni, avvenute anche qui in Emilia, sul fatto che le scossette di assestamento fossero cosa normale e che si poteva ricominciare con le consuete attività. Rassicurazioni che anche qui sono costate vittime con la seconda grande scossa del 29 maggio, arrivata quando ci avevano detto che ormai il peggio era passato. Non basta ai familiari delle 24 vittime di quel 6 aprile 2009 aver perso i loro cari!? Ora devono anche sentirsi offesi da una sentenza che li colpevolizza in quanto vittime di un disastro naturale. Sono allibita, schifata, scioccata. Solidarietà agli amici abruzzesi”.