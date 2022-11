Biblioteca “Garin”, Sinistra civica per Mirandola: “Quando potremo entrare nella biblioteca di piazza Garibaldi?”

MIRANDOLA- Dal 2 novembre- e fino al 17 dicembre- alla biblioteca “E.Garin” di Mirandola è stato sospeso il prestito interbibliotecario, allo scopo di ultimare il rientro del patrimonio librario del Comune e permettere la riclassificazione degli oltre 30,000 volumi.

Un’ennesima battuta d’arresto per la completa fruizione della biblioteca mirandolese che non è stata ben accolta da Sinistra civica per Mirandola che ha così commentato:

“Come Sinistra Civica per Mirandola esprimiamo preoccupazione e disappunto per l’ennesima riduzione dei servizi offerti dalla nostra biblioteca comunale. Non sono bastati la lunga chiusura estiva e la riduzione del servizio di prestito al minimo da settembre. Apprendiamo che oltre ad una lunga chiusura natalizia, il prestito dei libri non sarà più garantito ai cittadini mirandolesi che si troveranno obbligati a muoversi sul territorio in cerca di una biblioteca che, per quanto vicina, non sarà mai a meno di 5/6 km di distanza. Con buona pace di chi non avrà la possibilità di spostarsi con facilità o autonomamente (studenti minorenni, persone senza mezzo di trasporto proprio o con particolari difficoltà, anziani).

Una costante rimane però: l’indefinitezza.

Così come quando uscimmo la prima volta lo scorso 3 marzo sollecitati dalle preoccupazioni espresse da molti cittadini sui social, la domanda che da allora rimane senza risposta da questa amministrazione è: quando?

Quando, al netto di ritrovamenti archeologici e gare d’appalto per i nuovi arredi, potremo entrare nella biblioteca di piazza Garibaldi?

Quando quello che è un servizio punto di riferimento per gli studenti universitari e non solo: per le famiglie, per le scuole, per gli anziani, per ciascuno di noi. Avrà la considerazione che merita da parte di chi al momento è stato solo in grado di posticipare, non programmare e non rispondere seriamente con concretezza alle esigenze del terrario che amministra?”.