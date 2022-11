Donnarumma (Lega): “Azzolini si faccia promotore nel PD della salvaguardia dell’Ospedale di Mirandola”

MIRANDOLA- In riferimento alle dichiarazioni del segretario PD di Mirandola Marco Azzolini sulle problematiche del Punto Nascita dell’Ospedale Santa Maria Bianca Marco Donnarumma – consigliere comunale Lega Mirandola- ha così replicato:

“Tra attacchi personali – di bassa caratura – e mistificazioni sulle competenze del sindaco, il PD locale cerca goffamente di nascondere le responsabilità di Regione e dell’AUSL. La Lega, da due anni, ha chiesto continuamente delucidazioni in merito alla situazione del punto nascite dell’Ospedale Santa Maria Bianca e sulle relative prospettive: incluso il superamento della deroga.

Il presunto potenziamento, l’equiparazione di livello con Carpi, tutte le assemblee e le raccolte firme che cita Azzolini, si stanno traducendo – al contrario – in un pilotato smantellamento di tutto l’ospedale: una dura realtà testimoniata anche dalle vicende legate alle carenze di personale e di servizi al Centro di Salute Mentale e al Pronto Soccorso.

Un progetto ormai definitivamente smascherato, che ha visto il Partito democratico, in modalità “goccia cinese”, creare scientemente le condizioni per un progressivo depauperamento della struttura.

Si tratta di ben più di una teoria, che trova triste conferma nel progressivo taglio delle casistiche delle partorienti con conseguente riduzione del numero di parti. Servizio, peraltro, appaltato ad una cooperativa privata, quando sarebbe stato sufficiente far ruotare i professionisti di Modena, Sassuolo e Carpi. Non è tutto: oltre al danno per gli utenti, anche la beffa. Non contenti di aver “avvelenato le acque”, il PD, travestendosi da falso martire, si fregia di aver inoltrato una richiesta di deroga al Ministero della Sanità: peccato che essa risulti debolissima, quasi “di forma”, e contenente pareri contraddittori e tecnico scientifici contrari alla deroga post 31 dicembre 2022, unitamente ad un lungo elenco di problematiche, all’unico scopo di indebolire la richiesta stessa.

Ricordiamo infine allo smemorato PD mirandolese che il sindaco non ha alcuna competenza sul funzionamento dell’ospedale e che in CTSS il parere di Mirandola “vale 1 voto”, esattamente come per gli altri sindaci della provincia, dove 9/10 sono del Pd tra cui i 7 della Bassa. Mirandola, dal canto suo, la sua crociata la sta combattendo per il proprio Ospedale: una battaglia che è pienamente disponibile a condividere con chiunque abbia realmente a cuore la struttura e la sua capillare importanza per il territorio. Ad Azzolini chiediamo di farsi promotore con chi di dovere, se davvero ha peso all’interno del proprio partito, trasmettendo ai suoi referenti l’importanza del Santa Maria Bianca”.