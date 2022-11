Rave party Modena, sgomberato il capannone senza incidenti: 14 organizzatori denunciati

E’ finita in modo pacifico l’occupazione abusiva del capannone modenese che in questi giorni è salita alla ribalta dei media nazionali. Qui circa 3000 ragazze e ragazzi si erano dati appuntamento da sabato per un rave party non autorizzato, ‘Witchtek’, per festeggiare Halloween tra musica e sballo.

Nell’area di Modena Nord, in due giorni, sono stati schierati oltre 600 agenti. Le forze dell’ordine da subito hanno instaurato un dialogo che si è rivelato proficuo. Non è stata necessaria una irruzione o l’uso della forza. Gli occupanti hanno liberato l’area senza problemi. E hanno anche pulito prima di andare via.

La polizia di Modena ha sequestrato il sistema audio utilizzato nel capannone e sono stati individuati, mentre se ne stavano andando e scortati in Questura 14 autocarri con strumenti musicali, mixer e casse. Il sequestro ha riguardato oltre 100 pezzi per un valore stimato di almeno 150.000 euro.

Sono 14 gli organizzatori denunciati: giovani provenienti da varie regioni e un olandese. In serata, identificati anche 25 raver olandesi allontanati dalla Polstrada, dopo un controllo a Campogalliano, dove volevano fermarsi con 6 camper.

Intanto, il Governo Meloni nella prima riunione operativa ha licenziato una nuova norma che adegua l’Italia agli standard dei paesi vicini e rende illegale i rave party. Tra le misure, la confisca degli oggetti utilizzati durante l’occupazione di spazi, reclusione da tre a sei anni di carcere e multe da mille a 10 mila euro. Si procederà d’ufficio «se il fatto è commesso da più di 50 persone allo scopo di organizzare un raduno dal quale possa derivare un pericolo per l’ordine pubblico o la pubblica incolumità o la salute pubblica».

