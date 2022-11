Sonia Agrate, da dipendente in una coop di pulizie, alla sua SOS Multiservice, azienda affermata di Mirandola di servizi per l’igiene, la pulizia e la sanificazione.

MIRANDOLA E DINTORNI – Vivere e lavorare in ambienti puliti è un vantaggio e una necessità imprescindibile oggi prima di tutto per la salute.

La pulizia degli ambienti di lavoro e/o di quelli in cui viviamo non è affatto un’attività così semplice come potrebbe sembrare, specialmente nei luoghi con una rilevante concentrazione di persone, come gli uffici o le fabbriche.

In questi casi, per avere ambienti puliti al meglio è indispensabile affidarsi a personale qualificato, esperto e dotato di tutte le attrezzature necessarie.

Lo sa bene Sonia Agrate, 52 anni, titolare di Sos Multiservice di Mirandola che ha fatto della professionalità dell’igiene e del pulito il punto di forza della sua azienda.

Sonia ha aperto la sua attività di pulizie a settembre 2011. Prima era da sola, poi negli anni sono entrati il marito, come collaboratore e 4 dipendenti. Per arrivare ad aprire la propria azienda, Sonia ha fatto tanti sacrifici e diversi lavori.

“Ho frequentato la scuola per diventare maestra, però non sono riuscita a diplomarmi, quindi nel 1987 ho iniziato a lavorare – ricorda Sonia – . Ho partecipato ad una selezione di un ipermercato che cercava personale. Qui ho lavorato 6 anni come coordinatore casse. Poi, dopo la nascita di mio figlio, ho deciso di cambiare e sono stata assunta in una cooperativa di pulizie.

Ho sempre sentito l’esigenza di migliorarmi, così ho deciso di mettermi in proprio ed aprire Sos Multiservice con l’obiettivo di offrire un servizio che si differenziasse dagli altri.

All’inizio ero sola, poi è entrato mio marito e pian piano abbiamo assunto dei dipendenti. Oggi, sono 4, tutte donne con contratto part-time. La nostra è un’azienda familiare. Punto molto sulla formazione del personale, perché è importante lavorare in sicurezza e sapere fare tutto. La nostra clientela è abbastanza esigente. Lavoriamo molto con le aziende del biomedicale che richiedono una certa professionalità nella pulizia e sanificazione degli ambienti”.

Come per altre attività, anche per SoS Multiservice trovare personale non è facile. “Credo dipenda anche dal fatto che il lavoro delle pulizie sia poco valorizzato e viene visto spesso come poco gratificante – spiega Sonia -, invece non è così, se ci pensiamo la pulizia è fondamentale per la vita delle persone e non può essere sostituita completamente dalle macchine”.

Sonia ha aperto l’azienda un anno prima del terremoto del 2012, ma per fortuna le scosse non hanno influito più di tanto sull’attività.

“La sede dell’azienda è nel mio appartamento – racconta – quindi quando dopo le scosse siamo dovuti rimanere fuori casa circa 4 mesi, abbiamo allestito un carrello tenda nel cortile, continuando a lavorare. Anche con la pandemia non ci siamo fermati visto il servizio che forniamo. Certo anche la mia attività ha risentito negli ultimi mesi di alcuni rincari quali il costo dei carburanti e i prodotti per la pulizia, ma abbiamo continuato a scegliere quelli ecolabel che rispettano l’ambiente”.

Noi, lavoriamo soprattutto per le aziende, i privati ci chiamano per pulizie di sgrassatura quali vetri e mattonelle.

Effettuiamo anche lavori di ripristino pavimenti, inceratura e deceratura di pvc. Da un anno, ci siamo specializzati nella pulizia dei pannelli fotovoltaici.

Credo sia il futuro.

La pulizia dei pannelli è nata perché gli impiantisti oltre alla manutenzione garantiscono la pulizia, ma viste le richieste non sempre riescono a garantirla. Per pulire i pannelli serve tecnica e professionalità. E’ fondamentale conoscere l’impianto e il personale deve essere formato per lavorare in quota con le piattaforme”.

Dopo 11 anni di attività, il bilancio per Sonia è più che positivo.

“Da quando ho aperto, l’attività è sempre cresciuta – spiega -. E’ una grande soddisfazione perché significa che i clienti apprezzano la nostra professionalità.

