Lavori al via a metà 2023, il nuovo ponte dell’Uccellino pronto entro il 2025

MODENA, SOLIERA – Approvata dal consiglio Provinciale nella seduta di venerdì 16 dicembre la convenzione tra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Modena e i Comuni di Modena e Soliera, volta alla realizzazione del nuovo ponte dell’Uccellino sul fiume Secchia, per un importo complessivo di sei milioni 950mila euro. La cifra oggetto di convenzione, di quasi due milioni più alta rispetto al progetto definitivo, è già allineata ai valori del progetto esecutivo che sarà chiuso nelle prossime settimane e tiene conto sia dell’aumento dei prezzi delle materie prime, adeguati al nuovo listino regionale, sia delle modifiche richieste dalla Conferenza dei servizi. I lavori, che prenderanno il via circa a metà 2023, arriveranno a conclusione con l’apertura al transito entro il 2025.

In particolare, l’accordo tra enti, che è stato approvato col voto favorevole del Consiglio e con l’astensione del consigliere Antonio Platis, riguarda lo svolgimento di tutte le attività tecniche ed amministrative necessarie per la progettazione e la realizzazione di una nuova infrastruttura presso il Passo dell’Uccellino che andrà a sostituire il ponte tipo bailey esistente con un attraversamento completamente nuovo, sia per quanto riguarda il ponte, sia per quanto riguarda le rampe di accesso, con appoggi indipendenti dagli argini del fiume e fondazioni in alveo, comprese anche le opere di collegamento con la viabilità esistente di Via Morello Confine e Via Serrasina.

L’obiettivo del nuovo ponte è quello di assicurare il superamento delle criticità idrauliche connesse all’opera esistente migliorando le attuali condizioni anche per scongiurare le frequenti chiusure al traffico oggi causate da modesti flussi di piena del fiume.

L’importo complessivo dell’intervento, tenuto anche conto dell’aggiornamento dei prezzi del listino regionale dello scorso luglio 2022 è di sei milioni 950mila euro e sarà finanziato per 5 milioni 130mila euro dalla Regione Emilia-Romagna, per 750mila euro dal Comune di Modena, 600mila euro saranno a carico della Provincia di Modena e i restanti 450mila euro saranno messi a disposizione dal Comune di Soliera.

