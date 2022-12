Massa Finalese: tra gli accusati per le rapine della baby gang, tenta la fuga sul tetto

FINALE EMILIA – Momenti concitati nella giornata di ieri, giovedì 8 dicembre, a Massa Finalese. Infatti, l’attenzione di molti cittadini impegnati nello shopping durante il giorno festivo è stata attirata da un intervento dei Carabinieri. Nel dettaglio, come riporta “Il Resto del Carlino”, ai militari era stato segnalato che i tre minori (tra i 15 e i 16 anni) accusati di essere i responsabili delle rapine messe in atto da una baby gang e verificatesi il mese scorso nel territorio finalese e nella provincia di Ferrara, e per questo finiti ai domiciliari dopo essere stati individuati e rintracciati dai Carabinieri, sarebbero stati visti aggirarsi nuovamente in paese. Così i Carabinieri hanno fatto visia all’abitazione di uno dei minori in questione, ma questi, che si trovava in compagnia di un altro degli accusati, una volta visti i militari ha tentato la fuga uscendo dalla finestra e arrampicandosi sul tetto dell’edificio, con l’obiettivo di far perdere le proprie tracce. L’abitazione è stata, però circondata dai Carabinieri che cono riusciti a impedire la fuga al ragazzo. Ora il minorenne è stato trasferito in comunità, dove sconterà la pena in aggravamento dell’iniziale misura degli arresti domiciliari.

