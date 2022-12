Parti sospesi al punto nascite di Mirandola, Platis e Neri (FI): “Una vergogna”

MIRANDOLA – Attraverso una nota stampa, Antonio Platis, capogruppo di Forza Italia in Provincia, e Mauro Neri, capogruppo di Forza Italia in Ucman, sono intervenuti sulla sospensione delle attività al punto nascita di Mirandola:

“Prendiamo atto che la dirigenza Ausl è incapace di gestire i turni di ostetricia e per questo decide di chiudere il punto nascite di Mirandola. Chiediamo conto nel dettaglio di come sono stati gestiti i turni, i super gettoni ed i contratti con le cooperative al Ramazzini e al Santa Maria Bianca. Su questi punti abbiamo appena formulato un dettagliato accesso atti e vorremo vederci chiaro. Ai dirigenti bisogna anche chiedere conto di tutti i medici e le ostetriche che, negli ultimi anni, hanno lasciato il punto nascita per altri lidi. Temiamo ci sia un disegno chiaro da tempo di voler chiudere Mirandola in favore di altri punti nascita.

Il presidente Bonaccini, che in ogni momento della sua campagna elettorale per le primarie del PD ci ricorda che lui è per la sanità pubblica e che il modello emiliano è il migliore, dov’è? Aveva promesso di riaprire i punti nascita in montagna e invece si trova a chiuderne un altro. Bruttissimo biglietto da visita. L’Ausl di Modena si è contraddistinta per una capacità senza eguali di tagliare e sopprimere posti letto e servizi dall’ospedale di Mirandola. Questa spregiudicatezza è iniziata con il sisma del maggio 2012, approfittando del momento di debolezza, e non si è più fermata. Per questo invochiamo tutte le forze politiche e civili a scendere in piazza a tutela della sanità pubblica della bassa modenese.

Proprio ieri con il nostro coordinatore regionale sen. Enrico Aimi e il sen. Maurizio Gasparri avevamo sollecitato un chiarimento da parte del Ministero affinché concedesse velocemente un’ulteriore deroga. La scelta di oggi dell’Ausl di Modena mette in chiaro quale fosse da tempo la volontà politica. Una vergogna”.