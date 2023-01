A Bomporto aperto il bando per bambini e bambine che fanno sport

Un sostegno alle famiglie per favorire la pratica sportiva dei più giovani. Il Comune di Bomporto ha pubblicato un bando per l’assegnazione di quattro voucher del valore di 200 euro ognuno, destinati a nuclei famigliari residenti sul territorio comunale e in classe ISEE fino a 28mila euro, con quattro o più figli oppure con un figlio di età compresa dai 6 ai 26 anni con disabilità.

Attraverso questi fondi, messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, l’Amministrazione comunale di Bomporto intende sostenere le famiglie nelle spese per l’iscrizione dei figli alle attività sportive organizzate dalle associazioni e dalle società del territorio e allo stesso tempo contrastare l’aumento della sedentarietà e dell’abbandono dello sport da parte dei più giovani. Il bando è visibile sul sito istituzionale www.comune.bomporto.mo.it, le domande per il voucher sport devono essere presentate mediante posta elettronica certificata o consegna a mano in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di Bomporto entro le 12 del 30 gennaio 2023.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017