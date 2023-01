Extraprofitti fotovoltaico San Felice, il sindaco Goldoni: “Accuse false da opposizione a corto di argomenti”

SAN FELICE SUL PANARO – Attraverso una nota stampa, il sindaco di San Felice sul Panaro, Michele Goldoni, replica al Pd sanfelicano sulla vicenda degli extraprofitti del fotovoltaico da restituire al Gse:

«È persino surreale – commenta Goldoni – dover replicare sempre alle stesse accuse, peraltro false, reiterate da un’opposizione decisamente a corto di idee e di argomenti, che “sparacchia” in giro comunicati stampa confezionati con il copia e incolla dei precedenti. Ribadisco per l’ennesima volta che non ci sarà alcun aumento di tasse dovuto alla vicenda degli extraprofitti del fotovoltaico.

Lo abbiamo già detto e scritto: la restituzione dei più di 900mila euro al Gse, Gestore dei Servizi Energetici, ha costretto il Comune a rimandare i progetti già in cantiere e a rimodulare le spese programmate, senza intervenire in alcun modo sulla leva fiscale. Accusarci poi di aver mentito in Consiglio comunale è persino offensivo. Il Comune di San Felice si è trovato spiazzato da questa vicenda come gli altri circa 1.200 Comuni italiani coinvolti, per non parlare dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci).

L’Amministrazione – continua il primo cittadino di San Felice – ha sempre tempestivamente informato tutti i consiglieri, ovviamente con le informazioni che aveva a disposizione, e si è mossa da subito scrivendo a presidenti del Consiglio e parlamentari, segnalando la vicenda all’Anci e chiedendo a tutti di intervenire. Nessun teatrino, ma solo la ferma volontà di cercare di difendere fino in fondo le risorse dei nostri concittadini. Mi rendo conto che sia un concetto difficile da comprendere per chi ha lasciato un buco nel bilancio di più di 18 milioni di euro, ma l’azione dell’attuale Amministrazione è sempre stata improntata alla tutela di San Felice e della nostra comunità. Tra l’altro abbiamo anche chiesto, mesi fa, al Gse di rateizzare il pagamento ma non ci è stata ancora data alcuna risposta».