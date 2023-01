Extraprofitti fotovoltaico San Felice, Platis (FI): “Pd ha votato due volte la maxi-tassazione degli utili”

SAN FELICE – Attraverso una nota stampa, Antonio Platis, capogruppo di Forza Italia in Provincia, interviene sul tema extraprofitti dal fotovoltaico a San Felice. Di seguito, il comunicato stampa integrale:

“Il PD ha votato in parlamento per due volte la maxi-tassazione degli utili da fotovoltaico: la prima con il DL 4/2022 che istituiva gli “extra profitti” sui proventi dei Comuni da energie rinnovabili, la seconda con il DL 115/2022 che porta la tassazione fino al 30 giugno 2023. Eppure, oggi il PD di San Felice attacca la Giunta perché, come altri 1.200 comuni d’Italia, rispetta questa legge dello stato.

Non si può – accusa Antonio Platis, consigliere provinciale di FI – essere di lotta e di governo allo stesso tempo. Il partito di Bonaccini scelga se sconfessare i suoi parlamentari, compreso l’on. del collegio Andrea De Maria, o bollare come cani sciolti il duo sanfeliciano Balboni-Guicciardi. La politica è una cosa seria, il tema degli extraprofitti estremamente complesso e con svariati ricorsi e controricorsi. È di oggi la notizia che il Consiglio di Stato ha accolto una sospensiva al ricorso presentato in merito da ARERA rimettendo in discussione quindi tutti gli importi conteggiati ad oggi.

Sarebbe bello vedere lo stesso slancio del PD di San Felice nel difendere l’ospedale di Mirandola, quando il loro assessore alla sanità Raffaele Donini, in un mese, non ha ancora trovato il tempo per spendere una parola sulla vergognosa chiusura della Regione del Punto Nascita di Mirandola”.