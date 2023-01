Masterchef, tra i partecipanti la carpigiana Letizia Borri: per partecipare ha lasciato il lavoro

CARPI – Tra i partecipanti alla dodicesima edizione di Masterchef, il celebre talent show dedicato alla cucina, c’è anche la carpigiana Letizia Borri. 25 anni, residente a Carpi, Letizia Borri è una operatrice socio-sanitaria che lavora in ospedali, cliniche psichiatriche e centri per disabili. Cresciuta fin da piccola con la passione per la cucina, però, Letizia ha deciso di licenziarsi dal proprio impiego per partecipare al programma tv ed inseguire in questo modo il suo sogno: la giovane è stata selezionata per partecipare a Masterchef 12. Recentemente, per Letizia Borri sono arrivati i complimenti da parte di Iginio Massari, celebre maestro pasticcere, che ha lodato un dolce preparato dalla giovane carpigiana, dal nome “Una sera di settembre” e composto da pera fondente al vino, crumble alle mandorle, fonduta al cioccolato bianco, salsa al ribes e peperoncino.

