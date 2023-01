Mirandola, il cordoglio del sindaco Greco per la scomparsa di Paolo Poggioli

MIRANDOLA – Il sindaco di Mirandola, Alberto Greco, a nome di tutta l’Amministrazione comunale mirandolese, esprime il proprio cordoglio, nonché la propria vicinanza alla famiglia, per la scomparsa dell’Ing. Paolo Poggioli, morto in seguito alle conseguenze riportate nell’incidente di sabato 14 gennaio, quando è stato investito da un’auto mentre attraversava via Roma a Medolla:

“Di lui – scrive il sindaco di Mirandola, Alberto Greco – desideriamo ricordare l’impegno profuso infaticabilmente per lo sviluppo dell’ambito Biomedicale mirandolese e della Bassa modenese più in generale, a livello nazionale ed internazionale. Ma soprattutto le qualità umane – in primo luogo il garbo, la gentilezza e l’apertura mentale – che ne animavano lo spirito e il carattere, oltre all’esempio che ha rappresentato grazie al coraggio ed alla sua voglia di fare, per il territorio”.

