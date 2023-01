Mancato accordo rinnovo contratto aziendale, sciopero e presidio alla OMR di San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – Sciopero di 8 ore in atto oggi, mercoledì 25 gennaio, con presidio davanti ai cancelli (dalle ore 9 alle 12) alla OMR di San Felice sul Panaro (via Lavacchi) per le mancate risposte sul rinnovo sul contratto aziendale, scaduto da oltre 4 anni. L’OMR – ex Fonderia Scacchetti – ha 120 addetti e fa parte del Gruppo Officine Meccaniche Razzatesi che ha anche uno stabilimento a Modena.

“La piattaforma per il rinnovo del contratto – spiegano in un comunicato stampa i sindacati Fiom Cgil, Fim Cisl Mirandola – è stata presentata dai sindacati nel marzo 2022 e gli incontri si sono susseguiti fino a dicembre senza avere risposte concrete da parte della direzione aziendale. A dicembre l’assemblea dei lavoratori ha dato mandato a sindacati e alla Rsu per proclamare il blocco degli straordinari tuttora in vigore e per la giornata odierna hanno proclamato 8 ore di sciopero.

Il punto più controverso è il premio di risultato su cui l’azienda continua a rimanere sorda alle richieste avanzate. L’azienda dice di voler “investire” sullo stabilimento di San Felice, ma a quanto pare non sui suoi lavoratori – continua la nota dei sindacati – che hanno sempre dato la massima disponibilità sin dai primi anni di avvio di OMR, senza ricevere molto in cambio, neanche un aiuto in questi mesi difficili per la forte inflazione che erode la capacità di spesa. Anche la richiesta del fringe benefit di 200 euro detassati dal Governo non è stata accolta. Quindi i lavoratori hanno detto basta e lo sciopero è stato inevitabile”.