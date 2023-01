Sabato 28 gennaio le elezioni provinciali, Diacci e Braglia si sfidano per la presidenza

Fabio Braglia ed Enrico Diacci sono i candidati alla presidenza della Provincia di Modena e si sfideranno nelle elezioni in programma sabato 28 gennaio

dalle 8.00 alle 20.00, quando voteranno 710 elettori, tra sindaci e consiglieri comunali. Le elezioni riguardano il rinnovo della carica di presidente, poiché quello attuale, Gian Domenico Tomei, termina il proprio mandato dopo i quattro anni previsti per legge, mentre i 12 componenti dell’attuale Consiglio provinciale, eletti a dicembre 2021, resteranno in carica fino alla fine del 2023.

Fabio Braglia è stato eletto ad ottobre 2021 sindaco del Comune di Palagano al terzo mandato amministrativo, sostenuto dalla lista civica “Palagano presente”, mentre Enrico Diacci è sindaco di Novi di Modena, eletto con la lista “Enrico Diacci Sindaco 2022” per la seconda volta a giugno 2022.

Alla carica di Presidente sono eleggibili i sindaci dei Comuni della provincia di Modena il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data di svolgimento delle elezioni, mentre il corpo elettorale provinciale di Modena, rappresentato da sindaci e consiglieri comunali, è suddiviso in sei fasce demografiche al fine di proclamare gli eletti con il metodo del voto ponderato che assegna un peso diverso ai comuni a seconda del numero di abitanti che ciascun consigliere rappresenta.

In base alla legge attuale, le Province si occupano di viabilità e trasporti, edilizia scolastica e pianificazione della rete scolastica, assistenza tecnico amministrativa agli enti locali, pianificazione territoriale e pari opportunità.

