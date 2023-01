Sospensione payback sanitario, Negro (Pd): “Bene soluzione ponte, si lavori per archiviarlo definitivamente”

Il capogruppo ‘Liste Civiche PD’ nell’Unione dei Comuni della Bassa Modenese, Paolo Negro, ha commentato attraverso una nota stampa la notizia dell’approdo oggi (10 gennaio) in Consiglio dei Ministri del decreto che sospende fino a fine aprile i termini di pagamento a cui sono chiamate le imprese del comparto biomedicale per effetto del cosiddetto payback:

“È quello che abbiamo proposto con la nostra mozione, che chiedeva per tutta la filiera delle imprese biomedicali la sospensione dell’obbligo di pagamento entro il 15 gennaio – spiega Paolo Negro. – Non essendo state trovate in Finanziaria le risorse per accogliere l’emendamento per l’abolizione del payback presentato dai nostri parlamentari Andrea De Maria e Stefano Vaccari, questa sospensione era l’unica soluzione possibile, una soluzione ponte per guadagnare tempo e intanto salvare tantissime imprese e posti di lavoro. Ora – prosegue Negro – il governo usi questo tempo a disposizione per arrivare ad archiviare strutturalmente il payback, assicurando alle Regioni coperture adeguate dei bisogni di approvvigionamento di farmaci, così come dell’intero Sistema Sanitario Nazionale. Le imprese hanno altre responsabilità: fare occupazione, ricerca, innovazione, qualità dei prodotti, fornendo i farmaci dopo essersi aggiudicati le gare pubbliche. Non certo avere la responsabilità di compartecipare retroattivamente, come prevede il payback, a sforamenti di spesa di cui non hanno nessun governo e responsabilità, appunto”.