Caso Alice Neri, nei prossimi giorni la decisione sulla possibile scarcerazione di Mohamed Gaaloul

CONCORDIA, RAVARINO – Arriverà nei prossimi giorni la decisione dei giudici del tribunale del Riesame di Bologna in merito alla richiesta di scarcerazione per Mohamed Gaaloul, 29enne di origini tunisine indagato dalla procura di Modena e detenuto nel carcere di Sant’Anna, per l’omicidio di Alice Neri, 32enne trovata carbonizzata all’interno della propria auto, lo scorso 18 novembre, a Fossa di Concordia. Dopo l’udienza, che si è svolta nella mattinata di oggi, venerdì 3 febbraio, i giudici hanno deciso di riservarsi: presumibilmente la decisione in merito ad un’eventuale scarcerazione dovrebbe essere comunicata all’avvocato dell’indagato, Roberto Ghini, nei prossimi giorni, scrive l’Ansa. La difesa di Gaaloul, presentando ricorso, ha sottolineato la mancanza di un movente, ma soprattutto di elementi chiari, nelle indagini, che riconducano al 29enne tunisino quale omicida di Alice Neri.

