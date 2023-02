A Nonantola uno spettacolo sull’emigrazione di fine ‘800 verso il Nuovo Mondo

NONANTOLA – Domenica 5 febbraio, alle 21, al Teatro Troisi di Nonantola, andrà in scena lo spettacolo “VOCI DEL VERBO PARTIRE”. Lo spettacolo, evento finale del corso di teatro per adulti condotto da Irma Ridolfini e realizzato in collaborazione con ATER Fondazione, tratterà di “viaggi” e “partenze” attraverso storie di famiglie emigrate verso il Nuovo Mondo alla fine del XIX secolo, ma anche attraverso storie di “arrivi” e “ritorni” più vicini a noi nel tempo e nello spazio.

Questo spettacolo – spiega l’Amministrazione comunale di Nonantola in una nota stampa – rientra in un progetto di ricerca più articolato e complesso che ha preso il via nel 2020 con il progetto “PARTAMM. PARTecipAnti nel Mondo, Mondi partecipanti”, grazie al quale sono state messe in parallelo storie di emigrazioni ed immigrazioni.

Analizzando le vicende delle famiglie appartenenti alle Partecipanze Agrarie di Nonantola e Sant’Agata, emigrate verso il Brasile alla fine dell’Ottocento e quelle delle famiglie che arrivano oggi a Nonantola da diversi luoghi del mondo, è stato possibile comprendere similitudini e differenze di queste due “migrazioni” lontane tra loro oltre 150 anni.

Questa prima fase di ricerca è poi proseguita nel 2022 con il progetto “Ri-PARTAMM. RI-uniamo i PARTecipAnti nel Mondo e i Mondi partecipanti”, classificatosi al 2° posto del bando rivolto a Enti Locali e APS (L.R. n. 5/2015) indetto dall’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna.

In questa seconda fase le tematiche emerse durante il primo progetto sono state esplorate dal punto di vista artistico grazie ad un laboratorio di serigrafia, una serata musicale e un corso di teatro che ha prodotto lo spettacolo che sarà presentato domenica 5 febbraio.

Entrambi i progetti, ideati e coordinati dal Museo di Nonantola e dal Centro Intercultura del Comune, in collaborazione con le Partecipanze Agrarie di Nonantola e Sant’Agata Bolognese, sono stati realizzati grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna – Consulta degli emiliano – romagnoli nel mondo.

Lo spettacolo teatrale sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017