Comunità energetiche rinnovabili: se ne parla a Nonantola al prossimo appuntamento di Aula 22

NONANTOLA – Il prossimo appuntamento di Aula 22 si svolgerà lunedì 6 febbraio 2023, dalle ore 20.30, nella Sala dei Giuristi del Palazzo della Partecipanza Agraria di Nonantola, in via Roma 21 e tratterà il tema “Comunità energetiche rinnovabili: una risposta alla crisi climatica”. Per parlare di comunità energetiche rinnovabili interverranno a Nonantola Felipe Barrocco e Marco Costa della AESS – Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile.

