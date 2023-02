Ambiente e industria digitale, Stefano Ossicini di Unimore alle Officine Culturali di Nonantola

NONANTOLA – Mercoledì 22 febbraio 2023 alle ore 21.00 alle Officine Culturali di Nonantola è in programma l’incontro “Immateriale – L’impatto ambientale dell’industria digitale”: ospite, Stefano Ossicini (Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria, Università di Modena e Reggio Emilia).

St tratta di una serata in cui l’esperto Stefano Ossicini, ospite a Nonantola, spiegherà perché l’impatto ambientale dello strumento digitale sia enorme e cresca più rapidamente. Per molto tempo l’industria digitale è stata considerate pulita perché “immateriale”. Ma questa è un’illusione. Tutto il digitale è fisico, ad esempio il “cloud” non è tra le nuvole ma in “data center” che consumano energia e producono gas serra, ogni volta che spediamo una semplice email. Cosa fare per avere un digitale sostenibile? L’evento è organizzato in collaborazione con: Legambiente di Nonantola, Ass. Niente di Nuovo.

Informazioni

Ingresso libero. È gradita la prenotazione

Email: biblioteca@comune.nonantola. mo.it

tel: 059 549700

