Calcio: dopo gli exploit contro Milan e Atalanta, il Sassuolo cerca conferme a Udine

di Simone Guandalini – Ha ritrovato il successo, che mancava in campionato dallo scorso 24 ottobre (2-1 contro il Verona), ma soprattutto sembra aver ritrovato, dopo il mercato invernale, la serenità necessaria a rendere al meglio il Sassuolo di mister Dionisi. La svolta, dopo il pareggio a Monza preceduto da quattro sconfitte consecutive a cavallo della sosta per i Mondiali, è arrivata nella gara di San Siro contro il Milan: i neroverdi si sono, infatti, imposti a sorpresa col punteggio di 2-5, con un Berardi in versione super che ha messo a referto tre assist e un gol.

Poi, l’ultimo giorno di mercato ha portato in dote gli arrivi di Zortea e Bajrami e le partenze di Kyriakopoulos (in direzione Bologna) e Traorè (in direzione Bournemouth); quindi, nel turno di campionato successivo, è arrivata l’importante vittoria casalinga contro l’Atalanta: match deciso da un’azione personale di Laurientè, che dalla sinistra ha trovato l’angolino dalla parte opposta regalando la vittoria ai neroverdi.

Neroverdi attesi domani (domenica 12 gennaio, ore 12.30) dall’appuntamento più ostico, quello con la conferma delle prestazioni delle ultime due settimane. Se sulla carta, infatti, la sfida sul campo dell’Udinese sembra più abbordabile di quelle vinte nelle scorse settimane contro Milan e Atalanta, in realtà per ottenere un risultato positivo il Sassuolo dovrà confermare di aver raggiunto il giusto equilibrio dal punto di vista psicologico e di saper trovare anche al di fuori delle gare contro le cosiddette “big” le motivazioni per portare a casa un risultato positivo.

