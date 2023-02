Campionato regionale hockey in line, gli Scomed Bomporto Under 14 salgono al secondo posto

BOMPORTO – Ottima giornata per gli Scomed Bomporto Under 14 quella di domenica 19 febbraio a Riccione: in Campionato Regionale sono stati, infatti, centrati due successi pieni avanzando di una posizione in classifica generale dietro i Corsari Riccione al primo posto.

Una seconda posizione che premia i bomportesi per le due vittorie ottenute prima contro i Gufi Parma e poi contro il Lepis Piacenza che si era portato ostinatamente in parità per poi cedere nel finale. Ora gli Scomed mantenendo la concentrazione necessaria possono intravedere un possibile traguardo che li porterebbe verso le selezioni Nazionali.

Questi i risultati della giornata :

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14 (A Riccione)

GUFI PARMA-SCOMED BOMPORTO 0 – 12 ( Per i Scomed Bomporto goal di : 6 Allegretti 4 Corazzari 2 Cipriano )

SCOMED BOMPORTO-LEPIS PIACENZA 7 – 5 ( Per i Scomed Bomporto goal di : 3 Corazzari 2 Allegretti, 1 Raimondi)

La formazione Scomed Bomporto Under 14 : ARDENTE-BABA-CORAZZARI-CIPRIANO-RAIMONDI FE.-ALLEGRETTI-VECCHI-ROVERSI-SANTAGIULIANA-RAIMONDI FR.-

ALL. SALA DIRG. ALLEGRETTI

Nella foto: La formazione Scomed Bomporto Under 14 a Riccione dopo gli incontri

