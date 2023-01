Hockey, una vittoria e una sconfitta per gli Scomed Bomporto Under 12

BOMPORTO – Positivo il risultato conseguito domenica 29 gennaio dai giovani Scomed Bomporto Under 12 che, a Soragna (PR), nella terza giornata di Campionato Regionale, hanno portato a casa una vittoria ed una sconfitta rispettivamente contro Parma e Ferrara, portandosi così al terzo posto in classifica generale 9 punti. Confortante la prestazione del portiere bomportese Baba che non subisce, per il tempo passato in pista, nessuna rete.

Questi i risultati della giornata:

UNDER 12

GUFI PARMA-SCOMED BOMPORTO 0 – 4 (per gli Scomed Bomporto goal di : 2 Santagiuliana, Raimondi, Bignami)

SCOMED BOMPORTO-H.C.FERRARA 1 – 5 (per gli Scomed Bomporto goal di: Raimondi )

La formazione Scomed Bomporto Under 12: VERGARI-BIGNAMI-GAVIOLI-SANTAGIULIANA-LUMIA-ANDREOLI-RAIMONDI-BABA-VENTURATO-ALLL.LUCCHINI

Nella foto: La formazione Scomed Bomporto Under 12

